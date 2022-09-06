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بيسكوف: هناك فوضى في اقتصاد الدول الأوروبية والعلاقات الاقتصادية

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بيسكوف: هناك فوضى في اقتصاد الدول الأوروبية والعلاقات الاقتصادية
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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن هناك فوضى كبيرة في اقتصاد الدول الأوروبية والعلاقات الاقتصادية.

وأضاف بيسكوف: "نحن أمام أزمتين متداخلتين.. أزمة كوفيد وأزمة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على بلادنا. في الواقع، كان للأزمتين صدى، على الاقتصاد الأوروبي والعلاقات الاقتصادية العالمية ".

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بيسكوف: أوروبا ارتكبت الكثير من الأخطاء التي ستدفع ثمنها
بيسكوف: أوروبا ارتكبت الكثير من الأخطاء التي ستدفع ثمنها

وكان بيسكوف قد صرح مؤخرا بأن "أوروبا ارتكبت الكثير من الأخطاء التي سيتوجب عليها دفع ثمنها، وها هي تدفع الثمن الآن "بخروجها من إطار الراحة والرفاهية الخاصة بها".

المصدر: نوفوستي

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