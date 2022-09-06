بيسكوف: هناك فوضى في اقتصاد الدول الأوروبية والعلاقات الاقتصادية

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن هناك فوضى كبيرة في اقتصاد الدول الأوروبية والعلاقات الاقتصادية.

وأضاف بيسكوف: "نحن أمام أزمتين متداخلتين.. أزمة كوفيد وأزمة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على بلادنا. في الواقع، كان للأزمتين صدى، على الاقتصاد الأوروبي والعلاقات الاقتصادية العالمية ".

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وكان بيسكوف قد صرح مؤخرا بأن "أوروبا ارتكبت الكثير من الأخطاء التي سيتوجب عليها دفع ثمنها، وها هي تدفع الثمن الآن "بخروجها من إطار الراحة والرفاهية الخاصة بها".

المصدر: نوفوستي