الكرملين يدعو لضمان أمن السفارة الروسية بكابل

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موسكو تأمل في معاقبة مرتكبي الهجوم الإرهابي في كابل والعمل على ضمان أمن السفارة الروسية.

وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي: "نعرب عن تعزينا في وفاة موظفينا نتيجة عمل ارهابي. ونأمل ان يتم التعرف على من نظموا هذا العمل الارهابي ومعاقبتهم".

كما أعرب عن "أمل موسكو في أن تتوفر الظروف اللازمة بما يضمن أمن سفارتنا في كابل".

وقال بيسكوف إن السفارة الروسية على اتصال بالسلطات المحلية وتطالب بتعزيز الإجراءات الأمنية.

وأسفر انفجار وقع صباح أمس يوم الاثنين بالقرب من مبنى الدائرة القنصلية بالسفارة الروسية فى كابل، عن مقتل موظفين من البعثة الدبلوماسية الروسية.

المصدر: نوفوستي