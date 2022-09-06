نيجيريا.. غرق نحو 100 مقاتل من "بوكو حرام" و"داعش"

غرق نحو 100 مقاتل في نهر بشمال شرق نيجيريا أثناء محاولتهم الفرار من هجوم للجيش، بحسبما أفادت مصادر أمنية وشهود عيان.

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وقالت المصادر أمس الاثنين، إن الجيش النيجيري شن الأسبوع الماضي هجوما بريا وجويا لطرد المقاتلين من عدد من القرى، الواقعة على طول نهر يزارام.

وأضافت أنه على إثر الهجوم حاول المقاتلون الفرار سباحة فألقوا بأنفسهم في النهر، لكن كثيرين منهم قضوا غرقا.

ويقع نهر يزارام في ولاية بورنو قرب غابة سامبيسا، المخبأ الرئيسي لمقاتلي كل من جماعة "بوكو حرام" وتنظيم و"داعش" في غرب إفريقيا (إيسواب).

وقال ضابط كبير في الجيش إن "أكثر من 100 إرهابي قضوا يومي الخميس والجمعة، غالبيتهم غرقوا أثناء محاولتهم عبور النهر الجارف".

وأضاف الضابط أن "جنودنا قضوا على الإرهابيين بهجمات جوية وبرية وأجبروهم على الفرار من مواقعهم".

وبحسب المصدر نفسه فقد قتل في الهجوم أربعة عسكريين نيجيريين.

من جهته، اكتفى وزير الدفاع النيجيري بشير صالحي ماغاشي بالقول للصحافيين إن الجيش نفذ الأسبوع الماضي عمليات برية وجوية واسعة النطاق ضد المقاتلين، دون أن يذكر حصيلة محددة لهذه العمليات.

المصدر: أ ف ب