الكرملين يعلق على تسلم تراس رئاسة الحكومة البريطانية

علق ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين على ترؤس ليز تراس رئاسة الحكومة الجديدة للمملكة المتحدة، خلفا لبوريس جونسون ونهج العلاقة بين البلدين.

وأضاف بيسكوف: "لكي نكون صادقين، إذا حكمنا من خلال تصريحات السيدة تراس بخصوص بلدنا عندما كانت وزيرة للخارجية، يمكننا أن نفترض بدرجة عالية من اليقين أنه لا يمكن توقع أي تغييرات للأفضل في ضوء تسلمها المنصب الجديد" .

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وفازت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الاثنين، بمنصب زعيمة حزب المحافظين لتتولى رئاسة الحكومة الجديدة للمملكة المتحدة، خلفا لبوريس جونسون.

المصدر: نوفوستي