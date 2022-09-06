الخارجية الروسية: تصريحات بوريل لا علاقة لها بالدبلوماسية

صرّح نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، بأن الاتحاد الأوروبي لا يفكر في عواقب تقديم المساعدة العسكرية لكييف، وبروكسل مصممة على إطالة أمد الصراع وتعريض أمن القارة للخطر.

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وأشار رودنكو في تصريح لوكالة أنباء ريا نوفوستي إلى أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الفردية تقوم بتدريب القوات المسلحة الأوكرانية، وقد صرح بذلك رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل عقب اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في براغ في 30 أغسطس، حيث جرت مناقشة آفاق إنشاء بعثة تدريب للاتحاد الأوروبي، مضيفا في معرض تعليقه على إقامة هذه البعثة "على ما يبدو، إضافة إلى الإمدادات المستمرة من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى كييف، فإن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى ترتيب الأنشطة العسكرية لدول الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا تحت قيادته".

ولفت نائب وزير الخارجية الروسي في هذا السياق إلى "إنهم يفعلون ذلك دون التفكير في العواقب. يواصل بوريل الإدلاء بتصريحات عدائية لا علاقة لها بالدبلوماسية.. يشير هذا إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يريد الاستثمار في السلام في أوكرانيا ويحتفظ بسياسة إطالة أمد الصراع. ويتم من أجل ذلك، تنفيذ سيناريو تحويل أوكرانيا إلى بؤرة توتر مستمر وعدم استقرار بالقرب من الحدود الروسية".

وشدد المسؤول في وزارة الخارجية الروسية في تصريحه على أن "كل هذا خطير للغاية. يُقتل مدنيون ونساء وأطفال بالأسلحة التي تم تزويد كييف بها. ونتيجة للقصف، يتم تدمير البنية التحتية المدنية. كما يتم شن هجمات على المرافق الحيوية، بما في ذلك محطة زابوروجيه للطاقة النووية. ما يجعل أمن القارة الأوروبية بأسرها تحت التهديد".

المصدر: نوفوستي