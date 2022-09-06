بوتين يحضر مناورات "فوستوك 2022"

أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى ساحة تدريب سيرجيفسكي لحضور مناورات فوستوك 2022، شرقي روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين وصل ساحة تدريب سيرجيفسكي لحضور فعاليات مناورات "فوستوك 2022"، منوها بأن الرئيس سيعقد اجتماعا مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف.

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وسيقوم الجيش خلال فعاليات المناورات المقررة اليوم:

استخدام جميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك صواريخ العمليات التكتيكية من مجمع إسكندر- إم.

تنفيذ عملية سيطرة على منطقة مأهولة بمشاركة قوات إنزال تكتيكي مع استخدام المدفعية وبمساندة المقاتلات الجوية الروسية لقمع أنظمة سيطرة العدو.

وتشارك في التدريبات العسكرية قوات من أذربيجان والجزائر وأرمينيا وبيلاروس والهند وقرغيزستان والصين ومنغوليا وطاجيكستان وروسيا، وكذلك كازاخستان ولاوس وميانمار ونيكاراغوا وسوريا.

وانطلقت يوم الأربعاء الماضي المناورات الاستراتيجية لمراكز القيادة "الشرق 2022"(فوستوك 2022) بشرق روسيا، وفي مياه بحري اليابان وأوخوتسك، بمشاركة 50 ألف عسكري من 14 دولة، بينها الصين والهند.

المصدر: نوفوستي