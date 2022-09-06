تطورات وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /06.09.2022/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tr0a
تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
.
- متى سيعود الاقتصاد الروسي إلى المنطقة الخضراء؟
- ماذا ينتظر الروبل في المستقبل القريب؟.. مسؤول رفيع في أكبر مصرف روسي يجيب
- ألمانيا.. مطالب برلمانية بتشغيل خط "التيار الشمالي-2"
- وزارة الطاقة الروسية تدرس إمكانية العمل مع دول صديقة لتأمين إمدادات النفط
- مصدر: بعض دول الاتحاد الأوروبي غير راضية وقلقة بشأن أزمة الطاقة
- أوروبا لن تكون قادرة على رفض الغاز الروسي حتى عام 2027
- غروسي يكشف موعد نشر نتائج زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه
- روسيا توقف اتفاق تيسير الزيارات مع اليابان
- ضابط مخابرات سويسري سابق: لا يمكن "اختراع" عقوبات جديدة ضد روسيا
- ماكرون يدعم فكرة وضع سقف لأسعار الغاز الروسي
- ريابكوف: تصريحات تراس بشأن الأسلحة النووية تخفض من قيود استخدامها
- قوات كييف تهاجم وحدة خاصة بمحطة زابوروجيه الكهروذرية
- زاخاروفا ترد على تهديد وزيرة الخارجية الفرنسية بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا
- نوفاك يفسر قرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط في أكتوبر
- ماكرون يدعو للحفاظ على سلامة المنشآت النووية في أوكرانيا
- بوتين: قطع إمدادات الغاز الروسي ليس الخيار الأمثل لأوروبا لحل مشاكل البيئة
- بيسكوف: توفير الموارد للاقتصاد الروسي أولوية مطلقة لشركة غازبروم
- روسيا تضيف 25 شخصية أمريكية إلى قائمة العقوبات