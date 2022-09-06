وسائل إعلام: تركيا تجري محادثات مع الولايات المتحدة لشراء الغاز

ذكرت صحيفة "dunya" نقلا عن مصادر أن تركيا تتفاوض مع الولايات المتحدة لشراء الغاز الطبيعي المسال لتجنب المشاكل التي قد تنشأ خلال أشهر الشتاء.

وبحسب الصحيفة، "على الرغم من عدم وجود تهديد لإمدادات الغاز من روسيا إلى تركيا حتى الآن، إلا أن المشاكل التي نشأت العام الماضي تؤخذ في الاعتبار أيضا في حالة الزيادة المفرطة في الاستهلاك".

وقالت مصادر للصحيفة إن المفاوضات جارية لشراء الغاز الطبيعي المسال ( LNG) من الولايات المتحدة ".

وأضافت الصحيفة أن عدد السياح الذين يزورون تركيا خلال أشهر الشتاء قد يرتفع بشكل كبير هذا العام.

من ناحية أخرى، فإن أسعار الغاز الطبيعي في تركيا مدعومة من قبل الدولة.

المصدر: نوفوستي