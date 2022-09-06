أوغلو : ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر على تركيا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر على تركيا.

وأضاف أوغلو: "لا يمكننا أن نكون غير مبالين بهذه القضية لمجرد أن الوضع في تركيا أفضل منه في أوروبا أو في أي منطقة أخرى في العالم. أسعار الطاقة بالطبع تؤثر علينا أيضا. وارتفعت أسعار الغاز في مناطق أخرى ثلاث أو أربع مرات .. في النهاية .. هذه مشكلة العالم .. وحلها بأيدينا".

ووفقا له، أدى استمرار الصراع في أوكرانيا إلى أزمات خطيرة للغاية، لا سيما الطاقة والغذاء.

وسبق أن صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بضرورة إدخال سقف سعر للغاز الروسي.

في نهاية أغسطس، أعلنت أورسولا فون دير لاين أيضا أن المفوضية الأوروبية تعمل على إجراءات تشغيلية وطويلة الأجل لتحسين الوضع على خلفية ارتفاع أسعار الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، والتي تعتمد بشكل أساسي على تكلفة "الوقود الأزرق".

في 2 سبتمبر، أكد وزراء مالية مجموعة السبع خطة لفرض سقف على أسعار النفط الروسي ودعوا "جميع الدول" للانضمام إلى المبادرة.

المصدر: نوفوستي