الولايات المتحدة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف السفارة الروسية في كابل

دانت الخارجية الأمريكية الهجوم الإرهابي الذي استهدف السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان أن الهجوم على السفارة الروسية في كابل "عنف لا معنى له".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، مقتل اثنين من موظفيها في السفارة الروسية بكابل بتفجير وقع بالقرب من بوابتها صباح الاثنين.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الهجوم بـ"شكل قاطع".

كما أعرب وزير الخارجية بحكومة "طالبان" في أفغانستان أمير خان متقي عن تعازيه لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بضحايا الهجوم. وأكد متقي أنه سيتم إجراء تحقيق شامل في الحادث.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم وقال إن انتحاريا فجر نفسه عند بوابات السفارة الروسية، لحظة وصول موظف إلى أشخاص كانوا يقفون في طابور للحصول على تأشيرة.

المصدر: تاس