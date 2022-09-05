بريطانيا.. احتجاجات على ارتفاع أسعار الكهرباء أمام مقر إقامة ليز تراس

احتشد قرابة الـ 100 شخص أمام مقر إقامة ليز تراس رئيسة الوزراء البريطانية المنتخبة من حزبها "المحافظين" احتجاجا على ارتفاع أسعار الكهرباء.

ووفقا لسكاي نيوز فإن المتظاهرين رددوا شعارات مناهضة لتراس وسياسة رفع أسعار الكهرباء.

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وكانت تراس تشغل منصب وزيرة الخارجية وتم انتخابها يوم الاثنين لتصبح زعيمة لحزب المحافظين البريطاني.

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ووعدت تراس باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض أسعار الكهرباء خلال الأسبوع الأول من توليها رئاسة الوزراء والعمل على خفض قيمة الضرائب.

جاء ذلك على ضوء الارتفاع المرتقب على أسعار الكهرباء لأعلى معدل لها هذا العام بنسبة 80 % اعتبارا من 1 أكتوبر.

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المصدر: نوفوستي