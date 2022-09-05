رئيس حزب العمال البريطاني: تراس ليست في صف العمال

قال زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، إن رئيس الوزراء المنتخبة ليز تراس "ليست في صف العمال"، داعيا أنصار حزبه للاستعداد لانتخابات عامة قريبا.

واعتبر ستارمر في تصريح بعد إعلان فوز تراس برئاسة حزب المحافظين أن "تراس بعيدة كل البعد عن الواقع وتحتاج إلى إظهار أنها ملتزمة بالتحديات الموجودة بعد 12 عاما من الإخفاقات من حكومة المحافظين هذه"، متسائلا: "كيف ستدفع خطط انتعاش الاقتصاد التي وعدت بها خلال حملتها؟".

ورأى أن "تحدث تراس عن خفض الضرائب على الشركات في مناسبات عدة، يظهر أنها ليست فقط بعيدة عن الواقع، بل أنها أيضا ليست في صف العمال"، مشددا على "أنها يجب أن تتعامل مع تكلفة أزمة المعيشة.. لا يمكن أن يكون هناك مبرر لعدم تجميد أسعار الطاقة".

هذا وأكد ستارمر أنه لن يقلل من شأنها، واصفا إياها بأنها "سياسية موهوبة وصلت إلى القمة من خلال العمل الجاد والتصميم".

ورأى أن "تراس ستفعل كل ما يلزم لإبقاء حزب المحافظين في السلطة"، مضيفا: "ستهيمن على الأخبار في الأسابيع المقبلة. قد تتقلص استطلاعات الرأي وقد تثير خططها بعض الضجة".

كما دعا أنصار حزبه للاستعداد لانتخابات عامة قريبا، وذلك بعد أن أكدت تراس في أول خطاب لها بعد الفوز أنها ستحكم لعامين وبالتالي لن تعلن عن إجراء انتخابات عامة قبل موعدها العام 2024.

المصدر: "الإندبندنت" + "سكاي نيوز"