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غروسي يكشف موعد نشر نتائج زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه

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غروسي يكشف موعد نشر نتائج زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه
AP
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أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أنه سينشر يوم الثلاثاء 6 سبتمبر، تقريرا عن نتائج مهمة الوكالة إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وأكدت الوكالة الدولية، أن اثنين من خبرائها لا يزالون في المحطة بصفة مراقبين.

ووفقا لبيان للوكالة: "غادر يوم الاثنين، أربعة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة زابوروجيه، كما هو مخطط بعد عدة أيام من العمل لضمان سلامة وأمن المحطة. وبقي اثنان آخران في المحطة، في سياق استمرار وجودهما في المنشأة".

المصدر: تاس

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