وزير الخارجية التركي: تصريحات ماكرون الأخيرة "مؤسفة"

وصف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة بأنها "مؤسفة"، بعدما اتهم ماكرون أنقرة بإدارة شبكات نشر دعاية مناهضة لبلاده.

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وفي مؤتمر صحفي، مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، في أنقرة، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تأتي بين أعلى الدول في المصداقية وإنها شريك جدير بالثقة، وليس من الصواب التعامل مع تركيا على أنها منافس"، وأوضح أن أنقرة تنظر إلى القارة الإفريقية بوصفها شريكا على قدم المساواة".

وكان ماكرون زعم خلال زيارة إلى الجزائر الأسبوع الماضي أن هناك شبكات تديرها روسيا والصين وتركيا، تقوم بـ "دعاية مناهضة لفرنسا" في إفريقيا.

المصدر: "الأناضول"