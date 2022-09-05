وزارة الطاقة الروسية تدرس إمكانية العمل مع دول صديقة لتأمين إمدادات النفط

صرح وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، بأن روسيا تدرس إمكانية التعاون مع شركات من دول صديقة لتأمين إمدادات النفط.

وقال شولغينوف: "نحن ندرس إمكانية استخدام عدد من شركات التأمين المحلية من الدول الصديقة، ولدينا خيار آخر، هو إنشاء شركة تأمين جديدة، ولكن بعد ذلك يلزم الاعتراف المتبادل من قبل الدول بهذه المنظمة".

ووافق وزراء مالية دول مجموعة السبع في 2 سبتمبر، على تحديد سقف لأسعار النفط من روسيا.

وستحظر مجموعة الدول السبع على وجه الخصوص، التأمين على السفن لناقلات النفط الروسي بأسعار تتجاوز القيمة المحددة.

المصدر: تاس