"غازبروم": تسرب الزيت بسبب خلل بوحدات "سيمنز" في خط أنابيب "السيل الشمالي"

صرحت شركة "غازبروم"، بأن تسرب الزيت هو فشل نظامي لوحدات "سيمنز" في خط أنابيب "السيل الشمالي"، كما تم تسجيل تسرب مماثل سابقا في وحدة ضغط الغاز رقم 14.

ووفقا لبيان الشركة: "إن استمرار تشغيل وحدة ضخ الغاز، دون إصلاح المشاكل التي تم تحديدها يخلق خطر نشوب حريق أو انفجار، وهذا يؤثر على السلامة الصناعية للمحطة بأكملها".

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "غازبروم"، أثناء عملها على آخر وحدة ضخ غاز رقم 24 في خط أنابيب "السيل الشمالي"، بالاشتراك مع ممثلين عن شركة "سيمنز"، اكتشاف تسرب للزيت، وأوقفت الشركة تماما عملية ضخ الغاز عبر خط الأنابيب لحين إصلاح العطل.

ومن جانبها قالت شركة "سيمنز"، إن مثل هذه التسريبات لا تؤثر في العادة على تشغيل التوربين ولا يمكن أن تكون سببا لإيقاف تشغيله.

وبما أن وحدة ضغط الغاز "بورتوفايا" هي "منشأة إنتاج خطرة"، وشركة "غازبروم" ملزمة "بتعليق تشغيل منشأة إنتاج خطرة".. في حالة اكتشاف ظروف تؤثر على السلامة الصناعية"، وبالتالي، فإن تشغيل وحدة ضخ الغاز رقم 24 مع وجود أخطاء محددة يتعارض بشكل مباشر مع متطلبات التشريعات الروسية".

المصدر: تاس