أنقرة تطالب باريس بضمان سلامة المساجد والجمعيات التركية والإسلامية في فرنسا

أعلنت أنقرة أنها تنتظر من باريس اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المساجد والجمعيات التركية والإسلامية في فرنسا.

وفي مؤتمر صحفي، مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، في أنقرة، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن "تعاظم ظاهرة العنصرية والعداء للإسلام في القارة الأوروبية يدعو للقلق".

وأشار الوزير التركي إلى أنه اتفق مع نظيرته الفرنسية على مواصلة التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وأضاف: "من الواضح أننا لا نتفق مع فرنسا في كل قضية، لكن هذا لا يمنع الحوار والعمل معا، فقد قلصنا اختلافات وجهات النظر من خلال الحوار".

وأعرب أوغلو عن امتنانه من التقارب والحوار المكثف الذي حصل في الفترة الأخيرة بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن تشاووش أوغلو شدد على "ضرورة تعزيز الحوار والمحادثات بين أنقرة وباريس حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

المصدر: وكالة "الأناضول"