في استعراض للقوة.. قاذفات نووية أمريكية تحلق في سماء الشرق الأوسط

أعلنت القوات الجوية الأمريكية، أن قاذفتين نوويتين من طراز B-52 حلقتا يوم السبت فوق الشرق الأوسط، في استعراض واضح للقوة في المنطقة، وهو الرابع من نوعه هذا العام.

وأوضحت القوات الجوية في بيان أن "الطائرتين غادرتا من قاعدة للقوات الجوية الملكية في فيرفورد بإنجلترا وحلقتا فوق شرق البحر المتوسط ​​وشبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر قبل أن تغادرا المنطقة"، مبينة أن "طائرات حربية من سلاح الجو الملكي والمملكة العربية السعودية والكويت، رافقت القاذفات الأمريكية، بينما ساعد ممثلو 16 دولة في تنظيم الدعم اللوجستي".

وكشف موقع "أكسيوس" أن طائرات حربية إسرائيلية رافقت أيضا القاذفات الأمريكية، إلا أن البيان الأمريكي لم يذكر ذلك.

هذا وشدد اللفتنانت جنرال، أليكسوس جرينكيويتش، القائد الأعلى للقوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط في بيان على أن "التهديدات التي تتعرض لها الولايات المتحدة وشركاؤها لن تمر دون رد. مهمات مثل هذه تظهر قدرتنا على توحيد القوى لردع خصومنا، وإذا لزم الأمر، هزيمتهم".

المصدر: axios