مصر.. ندين الحادث الإرهابي الذي تعرضت له البعثة الدبلوماسية الروسية في كابل

أدان المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد الحادث الإرهابي الذي استهدف مبنى السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل اليوم الاثنين.

وأعرب أبو زيد تعازي مصر وتضامنها مع روسيا حكومة وشعبا إثر هذا الحادث الأليم الذي أسفر عن مقتل اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية في كابل.

إقرأ المزيد

كما قدم التعازي لذوي الضحايا الأفغان الذين قضوا نحبهم في الحادث

وأكد على ضرورة تجفيف منابع الإرهاب وإدانة كافة أشكاله.

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات