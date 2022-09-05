 
مباشر

مصر.. ندين الحادث الإرهابي الذي تعرضت له البعثة الدبلوماسية الروسية في كابل

أخبار العالم

مصر.. ندين الحادث الإرهابي الذي تعرضت له البعثة الدبلوماسية الروسية في كابل
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tqy7

أدان المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد الحادث الإرهابي الذي استهدف مبنى السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل اليوم الاثنين.

 وأعرب أبو زيد تعازي مصر وتضامنها مع روسيا حكومة وشعبا إثر هذا الحادث الأليم الذي أسفر عن مقتل اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية في كابل.

إقرأ المزيد
لافروف يعلن عن اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز أمن السفارة الروسية في كابل
لافروف يعلن عن اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز أمن السفارة الروسية في كابل

كما قدم التعازي لذوي الضحايا الأفغان الذين قضوا نحبهم في الحادث

وأكد على ضرورة تجفيف منابع الإرهاب وإدانة كافة أشكاله.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام: تفجير عند بوابة السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل
وسائل إعلام: تفجير عند بوابة السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل

المصدر: وكالات

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا