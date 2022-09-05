 
مباشر

الحرس الثوري يحذر من وجود "الكيان الصهيوني" قرب إيران: لن نسمح لدول في المنطقة الارتباط بالعدو

أخبار العالم

الحرس الثوري يحذر من وجود
AFP
القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tqy2

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن بلاده "لن تسمح لبعض دول المنطقة بالارتباط مع الأعداء".

وخلال تدشين عدد من السفن الحربية، قال سلامي إن "دول المنطقة ستكون شقيقة وصديقة إذا لم تتحد مع الأعداء، وبسبب التداعيات على الأمن فلن نسمح لبعض دول المنطقة بالارتباط مع الأعداء".

وحذر سلامي "من الوجود الذي لا يمكن تحمله للكيان الصهيوني في الأراضي الإسلامية وبالقرب من حدود إيران"، قائلا: "إنهم يخلقون انعدام الأمن، الكيان الصهيوني شجرة لا جذور لها، ولا يستطيع توسيع فروعه في الأراضي الأخرى".

إقرأ المزيد
الحرس الثوري الإيراني يحذر: دول في المنطقة ستدفع كلفة سلوكها وتعاونها مع إسرائيل
الحرس الثوري الإيراني يحذر: دول في المنطقة ستدفع كلفة سلوكها وتعاونها مع إسرائيل

وخلال مراسم إزاحة الستار عن سفن: "الشهيد سليماني"، و"الشهيد روحي"، و"الشهيد دارا" عاليتي السرعة لإطلاق الصواريخ، أضاف سلامي أن بعض الدول في منطقة الخليج "تعتقد أن الكيان الصهيوني يمكن أن يملأ فراغ غياب أمريكا التي تبدو عظيمة، بينما أن هذه سياسة فاشلة، ولم يكن الوجود الأمريكي في المنطقة سوى فرض حروب واسعة على الشعوب".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن سلامي أن بلاده وصلت إلى الاكتفاء، "في الواقع انتهى زمن الاعتماد على المعدات والأسلحة الأجنبية، ولسنا بحاجة إلى أي أجنبي لصناعة السلاح الدفاعي"، وقال: "إننا لا نستطيع الحفاظ على أمننا القومي دون توسع القوة".

 

المصدر: وكالة "تسنيم" الإيرانية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا