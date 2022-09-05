 
مباشر

ألمانيا تعلن بقاء محطتين نوويتين في وضع الاستعداد حتى منتصف أبريل 2023

أخبار العالم

ألمانيا تعلن بقاء محطتين نوويتين في وضع الاستعداد حتى منتصف أبريل 2023
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tqy1

قالت ألمانيا، اليوم الاثنين، إنها ستبقي محطتين نوويتين في وضع الاستعداد إلى ما بعد نهاية العام في تحول سياسي، حيث يهدد قطع إمدادات الغاز الروسي أوروبا بأزمة طاقة.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك في خطاب إنه عقب اختبار إجهاد جديد للشبكة، فإن اثنتين من محطات الطاقة الثلاث المتبقية "ستظل متاحة حتى منتصف أبريل 2023 في حالة الحاجة"، مما أدى جزئيا إلى تأخير الخروج النووي المخطط له في عهد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل.

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا