"طالبان" تتعهد بإجراء تحقيق شامل في التفجير الذي وقع قرب السفارة الروسية في كابل

أعرب وزير الخارجية بحكومة "طالبان" في أفغانستان أمير خان متقي عن تعازيه لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بضحايا الهجوم الذي وقع اليوم الاثنين بالقرب من السفارة الروسية في كابل.

وأكد متقي أنه سيتم إجراء تحقيق شامل في الحادث.

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وكان مسلح قد أقدم في وقت سابق اليوم على تفجير عبوة ناسفة قرب السفارة الروسية في كابل، ما أسفر عن مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية، إلى جانب سقوط عشرات المواطنين الأفغان بين قتيل وجريح.

المصدر: وكالات