ماكرون يدعم فكرة وضع سقف لأسعار الغاز الروسي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا ستدعم تحديد سقف لسعر الغاز الروسي الذي يتم توريده عبر خط أنابيب الغاز إذا اقترحت المفوضية الأوروبية مثل هذا الإجراء.

وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "إذا قررت المفوضية الأوروبية تحديد سقف لسعر الغاز الروسي الذي يتم توريده عبر خط أنابيب الغاز، فإن فرنسا ستدعم هذا الإجراء". كما أشار إلى أن فرنسا تدعم مشتريات الغاز المشتركة، مما سيسمح لأوروبا بشراء الوقود الأزرق بسعر أقل.

المصدر: نوفوستي