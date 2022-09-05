كييف: نأمل بدء مفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي قبل نهاية هذا العام

صرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال بأن كييف تتوقع بدء المفاوضات بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي مع نهاية عام 2022.

وأشار شميهال في مؤتمر صحفي في بروكسل إلى أن أوكرانيا قد أوفت ما يقارب 65٪ من شروط اتفاقية الشراكة مع الاتحاد ويتم العمل على استيفاء الشروط الـ 7 الموضوعة للانتقال إلى المرحلة التالية للحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد.

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وكان فلاديمير زيلينسكي قد وقع بتاريخ 28 فبراير على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ووافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد في قمة بروكسل في 23 يونيو على منح أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشحين للانضمام إلى الاتحاد.

يذكر أن عملية الحصول على وضع المرشح هي بداية رحلة طويلة للانضمام إلى الاتحاد قد تمتد حتى 10 سنوات.

المصدر: نوفوستي