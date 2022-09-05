ريابكوف: تصريحات تراس بشأن الأسلحة النووية تخفض من قيود استخدامها

انتقد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي تصريحات ليز تراس، المنتخبة كرئيسة وزراء جديدة لبريطانيا، حول استخدام الأسلحة النووية، مؤكدا أنها تخفض من قيود استخدام هذه الأسلحة.

وقال ريابكوف في مقابلة مع مجلة "الحياة الدولية"، نشر مقتطف منها اليوم الاثنين على موقع المجلة: "بالطبع، إنها تخفض [حد الاستخدام]. لكن من غير المجدي مناقشة هذا معها".

وأضاف نائب الوزير: "لا أرغب في بناء تسلسل زمني لتصريحات المسؤولين البريطانيين حول هذا الموضوع، لكن حقيقة أن الخطاب العام الجامح، بالطبع، مذهلة، وبشكل عام، تختلف بشكل كبير عما تعاملنا معه في الماضي".

وفي 23 أغسطس، أعلنت تراس أنها مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية إذا لزم الأمر.

المصدر: تاس