كوخافي يعزو سبب ارتفاع العمليات بالضفة الغربية لغياب سيطرة السلطة الفلسطينية

اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أن "ارتفاع العمليات بالضفة الغربية ناتج عن فقدان السلطة الفلسطينية للسيطرة على مناطق معينة بالضفة".

في إطار المؤتمر التعليمي لهيئة الأركان العامة الذي لخص تمرين "عربات النار"، تطرق كوخافي، إلى الواقع الأمني قائلا: "في ضوء ارتفاع عدد الهجمات بصورة ملحوظة في يهودا والسامرة، بدأ جيش الدفاع قبل عدة أشهر، عملية "كاسر الأمواج"، وزاد من أنشطته في مكافحة الإرهاب بشكل كبير"، مبينا أنه "في إطار العملية تم اعتقال حوالي 1500 مطلوب، وإحباط مئات العمليات الإرهابية حتى الآن".

ارتفاع الأعمال الإرهابية ناتج عن ضعف أجهزة الأمن الفلسطينية، ما أدى إلى غياب الحكم في مناطق معينة من يهودا والسامرة. مناطق تُشكّل أرض خصبة، لنمو الإرهاب. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 5, 2022

ورأى أن "ارتفاع الأعمال الإرهابية ناتج عن ضعف أجهزة الأمن الفلسطينية، ما أدى إلى غياب الحكم في مناطق معينة من يهودا والسامرة. مناطق تشكل أرض خصبة، لنمو الإرهاب"، مشيرا إلى أن "كما هو الحال دائما، وعلى ضوء هذا التطور أيضا، لدينا اختبار واحد.. حماية مواطني دولة إسرائيل، ومهمتنا إحباط الإرهاب".

وشدد على "أننا سنصل إلى كل مدينة أو حي أو زقاق أو منزل أو سرداب، لهذا الغرض. نشاطنا سيستمر، ونحن مستعدون لتعزيزه، حسب الحاجة".

المصدر: RT