أذربيجان تستضيف مناورات عسكرية مشتركة مع تركيا

انطلقت في أذربيجان، مناورات عسكرية مشتركة بين القوات الجوية التركية والأذربيجانية.

وأقيمت مراسم انطلاق المناورات التي حملت اسم "النسر التركي الأذربيجاني 2022" في مدينة كنجه، حسب بيان عن وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وشارك في المراسم والي كنجه، نيازي بايراموف إلى جانب ضباط أتراك وأذربيجانيين، ومن المقرر أن يتخلل المناورات تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والتنسيق القتالي والتخطيط للأنشطة المشتركة للقوات الجوية للبلدين وغيرها من المهام.

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية