الاتحاد الأوروبي: نأمل العمل مع رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة وفق احترام كامل للاتفاقيات بيننا

هنأ الاتحاد الأوروبي، ليز تراس على فوزها برئاسة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية، آملا منها "العمل وفق احترام كامل للاتفاقيات بيننا".

وكتبت رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين في تغريدة تهنئة على "تويتر": "الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة شريكان. نواجه العديد من التحديات معا، من تغير المناخ إلى غزو روسيا لأوكرانيا".

وأضافت: "إنني أتطلع إلى علاقة بناءة، مع الاحترام الكامل لاتفاقياتنا"، في إشارة إلى بروتوكول إيرلندا الشمالية.

Congratulations @trussliz.

The EU and the UK are partners.



We face many challenges together, from climate change to Russia’s invasion of Ukraine.



I look forward to a constructive relationship, in full respect of our agreements. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 5, 2022

ويحتفظ هذا البند بمقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية داخل منطقة الجمارك والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا التصريح بعد أن حذرت تراس، من أنها ستمضي قدما لتمرير قانون بريطاني، تلغي بموجبه بريطانيا هذا البند الذي يشكل جزءا من صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"بريكست"، والذي أقر بهدف منع عودة الحدود التجارية بين الشمال وإيرلندا، التي لا تزال عضوا في الاتحاد الأوروبي.

لكن البعض في إيرلندا الشمالية يجادلون بأن البروتوكول يضعف ارتباطهم بالمملكة المتحدة.

وتؤيد تراس التقدم في التشريع من خلال البرلمان للخروج من الاتفاق من جانب واحد، فيما بدأت بروكسل إجراءات قانونية تهاجم بريطانيا لفشلها في احترام أجزاء من اتفاق الانسحاب، وحذرت من أن التخلي عن البروتوكول قد ينسف الاتفاقية بأكملها.

المصدر: "أ ف ب"