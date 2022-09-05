بوتين: قطع إمدادات الغاز الروسي ليس الخيار الأمثل لأوروبا لحل مشاكل البيئة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أوروبا لم تختر أفضل طريقة لحل المشكلات البيئية العالمية، مضيفا أنها حققت تقدما، لكن بعد قطع إمدادات الغاز الروسي، أعادت كل ما كان محرما.

وأضاف الرئيس الروسي خلال محادثة مع المشاركين في المنتدى البيئي، على هامش أعمال متنتدى الشرق الاقتصادي، أن جميع الدول تؤيد خفض الانبعاثات في الغلاف الجوي، لكن يجب القيام بكل شيء في الوقت المناسب، ويجب أن تكون المؤسسات الصناعية مستعدة.

وتابع بوتين: "لكن إذا (أوروبا) قفزت إلى الأمام، وحصلت على غاز روسي رخيص، ثم قطعت بنفسها إمداد هذا الغاز وشغلت على الفور كل شيء كان محرما، بما في ذلك توليد الطاقة بالفحم، فهذا بالطبع ليس الخيار الأفضل لحل مشكلة عالمية".

وقال بوتين: "أعتقد أن أهمية المشكلة التي نناقشها اليوم (التغير المناخي وتلوث المحيطات) بالتأكيد تجعل التعاون الدولي مطلوبا. ومن المستحيل خلاف ذلك، من غير الممكن حل المشكلات العالمية بالوسائل المحلية".

المصدر: نوفوستي