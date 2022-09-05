شخصيات تهنئ ليز تراس على فوزها برئاسة حزب المحافظين

هنأ عدد من الشخصيات، رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس على توليها منصبها خلفا لبوريس جونسون، الذي استقال من منصبه في يوليو الماضي عقب سلسلة من الفضائح.

هنأت رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، تراس على توليها منصبها، مشددة على أنه يجب على لندن وبروكسل أن يعملا "وفق احترام كامل للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين"، مشيرة إلى أن "الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة شريكان. نواجه العديد من التحديات معا".

Congratulations @trussliz.

The EU and the UK are partners.



We face many challenges together, from climate change to Russia’s invasion of Ukraine.



I look forward to a constructive relationship, in full respect of our agreements. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 5, 2022

وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في تغريدة على "تويتر": "أهنئ صديقتي العزيزة ليز تراس، وهي صديقة حقيقية لإسرائيل، التي انتخبت اليوم لمنصب رئيسة وزراء بريطانيا"، مضيفا: "‏دولتانا حليفتان منذ سنوات طويلة. التزامنا بالحرية ورؤيتنا المشتركة لتحقيق مستقبل أفضل–هما ما يوحد بيننا. ‏أتطلع إلى مواصلة العمل معا لصالح بلدينا وأمننا".

أهنئ صديقتي العزيزة ليز تراس, وهي صديقة حقيقية لإسرائيل, التي انتخبت اليوم لمنصب رئيسة وزراء بريطانيا.



دولتانا حليفتان منذ سنوات طويلة. التزامنا بالحرية ورؤيتنا المشتركة لتحقيق مستقبل أفضل–هما ما يوحد بيننا.



أتطلع إلى مواصلة العمل معًا لصالح بلدينا وأمننا. pic.twitter.com/VfZNgWoW85 — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) September 5, 2022

بدوره، هنأ المستشار الألماني أولاف شولتس، تراس في تغريدة على "تويتر"، وقال: "أتطلع إلى تعاوننا في هذه الأوقات الصعبة. ستواصل المملكة المتحدة وألمانيا العمل معا بشكل وثيق - كشريكين وأصدقاء".

Congratulations on your new role, @trussliz! I am looking forward to our cooperation in these challenging times. The UK and Germany will continue to work closely together - as partners and friends. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 5, 2022

أما رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، فقال: "تهانينا لليز تراس لاختيارها لتكون رئيس الوزراء المقبلة للمملكة المتحدة"، وتوجه إلى تراس قائلا: "واثق من أنه في ظل قيادتك، سيتم تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند والمملكة المتحدة. أتمنى لك كل التوفيق لدورك ومسؤولياتك الجديدة".

Congratulations @trussliz for being chosen to be the next PM of the UK. Confident that under your leadership, the India-UK Comprehensive Strategic Partnership will be further strengthened. Wish you the very best for your new role and responsibilities. — Narendra Modi (@narendramodi) September 5, 2022

وأعلن حزب المحافظين في وقت سابق اليوم الاثنين، فوز تراس بمنصب زعيمة حزب المحافظين لتتولى رئاسة الحكومة الجديدة، بعد نيلها 57 في المئة من الأصوات، في حين نال منافسها وزير المال السابق ريشي سوناك 43 في المئة.

ومن المنتظر أن تتولى تراس، بصفتها زعيمة أكبر حزب في مجلس العموم، رئاسة الوزراء حتى الانتخابات العامة التالية، والتي يجب إجراؤها بحلول ديسمبر 2024. وستسافر غدا الثلاثاء للقاء الملكة إليزابيث الثانية، لتلقي دعوة تشكيل الحكومة.

المصدر: RT