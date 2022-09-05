 
مباشر

شخصيات تهنئ ليز تراس على فوزها برئاسة حزب المحافظين

أخبار العالم

شخصيات تهنئ ليز تراس على فوزها برئاسة حزب المحافظين
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tqwg

هنأ عدد من الشخصيات، رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس على توليها منصبها خلفا لبوريس جونسون، الذي استقال من منصبه في يوليو الماضي عقب سلسلة من الفضائح.

هنأت رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، تراس على توليها منصبها، مشددة على أنه يجب على لندن وبروكسل أن يعملا "وفق احترام كامل للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين"، مشيرة إلى أن "الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة شريكان. نواجه العديد من التحديات معا".

وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في تغريدة على "تويتر": "أهنئ صديقتي العزيزة ليز تراس، وهي صديقة حقيقية لإسرائيل، التي انتخبت اليوم لمنصب رئيسة وزراء بريطانيا"، مضيفا: "‏دولتانا حليفتان منذ سنوات طويلة. التزامنا بالحرية ورؤيتنا المشتركة لتحقيق مستقبل أفضل–هما ما يوحد بيننا. ‏أتطلع إلى مواصلة العمل معا لصالح بلدينا وأمننا".

بدوره، هنأ المستشار الألماني أولاف شولتس، تراس في تغريدة على "تويتر"، وقال: "أتطلع إلى تعاوننا في هذه الأوقات الصعبة. ستواصل المملكة المتحدة وألمانيا العمل معا بشكل وثيق - كشريكين وأصدقاء".

أما رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، فقال: "تهانينا لليز تراس لاختيارها لتكون رئيس الوزراء المقبلة للمملكة المتحدة"، وتوجه إلى تراس قائلا: "واثق من أنه في ظل قيادتك، سيتم تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند والمملكة المتحدة. أتمنى لك كل التوفيق لدورك ومسؤولياتك الجديدة".

وأعلن حزب المحافظين في وقت سابق اليوم الاثنين، فوز تراس بمنصب زعيمة حزب المحافظين لتتولى رئاسة الحكومة الجديدة، بعد نيلها 57 في المئة من الأصوات، في حين نال منافسها وزير المال السابق ريشي سوناك 43 في المئة.

ومن المنتظر أن تتولى تراس، بصفتها زعيمة أكبر حزب في مجلس العموم، رئاسة الوزراء حتى الانتخابات العامة التالية، والتي يجب إجراؤها بحلول ديسمبر 2024. وستسافر غدا الثلاثاء للقاء الملكة إليزابيث الثانية، لتلقي دعوة تشكيل الحكومة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا