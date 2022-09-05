متهم بريطاني يطلب من السلطات الإماراتية عدم تسليمه

طلب محامي رجل بريطاني اعتقل في دبي بتهمة تدبير مخطط لتهرب ضريبي بقيمة 1.7 مليار دولار في الدنمارك، من القضاة، اليوم الاثنين، عدم تسليمه.

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وفي التفاصيل، أوضحت وكالة "أسوشيتد برس" أن "الدنمارك تريد تسليم سانجاي شاه، تاجر صناديق تحوط، من الإمارات"، لكن محاميه، علي الزرعوني، قال في المحكمة إن "هناك انتهاكات في اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين البلدين".

وأشار علي الزرعوني في حديثه أمام ثلاثة قضاة في جلسة خلف مغلقة، إلى أنه "طلب من المحكمة رفض طلب التسليم"، لافتا إلى أن "انتهاك المعاهدة كان من الجانب الدنماركي"، في حين أن ممثلي الادعاء على جلسة اليوم لم يعلقوا على الرغم من قول الشرطة في السابق إنها قد تسلم شاه، حيث أن مسؤولين دنماركيين كانوا قد وقعوا اتفاقا في مارس الماضي يسمح بتسليم مجرمين من الإمارات.

جدير بالذكر أن شاه لم يحضر جلسة اليوم الاثنين، وتحدث القاضي بدلا من ذلك مع جميع المتهمين عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة، فيما يتوقع صدور قرار من المحكمة بشأن التسليم في 12 سبتمبر.

من جهته، أكد شاه في مقابلات مع صحفيين أثناء إقامته في دبي خلال السنوات القليلة الماضية، "براءته"، حيث أنه كان يدير مركزا للأطفال المصابين بالتوحد في دبي، والذي أغلق في عام 2020 وسط محاولات الدنمارك لتسليمه، كما أدار مؤسسة "أوتيسم روك" الخيرية، ومقرها بريطانيا.

من جانبها، أفادت شرطة دبي وقت اعتقال شاه بأن "الإمارة تلقت مذكرة توقيف دولية من الدنمارك بحق شاه"، مشيرة إلى أن "شاه متهم بالاحتيال عن طريق شركات أجنبية تتظاهر بامتلاك أسهم في شركات دنماركية، وتطالب باسترداد ضرائب لم تكن مؤهلة لها".

هذا وأوضحت السلطات الدنماركية أن "المخطط استمر نحو ثلاث سنوات ابتداء من عام 2012"، إذ أن شاه هو أحد المشتبه بهم في مخطط الضرائب، والتي تسعى السلطات الدنماركية لتسليمهم.

المصدر: "أ ب"