بريطانيا.. ليز تراس تتعهد بتقديم "خطة جريئة" للتعامل مع أزمة الطاقة

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس اليوم الاثنين بتقديم "خطة جريئة" لخفض الضرائب وتنمية الاقتصاد البريطاني والتعامل مع تكاليف الطاقة المتصاعدة.

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وهنأت تراس أعضاء حزب المحافظين على انتخابها، وطرحت معالم سياستها التي ستعمل على تخفيض الضرائب والالتزام بمباديء المحافظين، التي صوت عليها الناخبون قبل عامين.

كما وعدت بإيجاد حل لأزمة الطاقة والعمل على تخفيض أسعار فواتير الكهرباء وارتفاع الأسعار، والحفاظ على القطاع الصحي المجاني.

وقالت تراس: "سأقدم خطة جريئة لخفض الضرائب وتنمية اقتصادنا. سأقوم بتنفيذ أزمة الطاقة والتعامل مع فواتير الطاقة للشعب".

ونالت وزيرة الخارجية البريطانية 57 في المئة من الأصوات، في حين نال منافسها وزير المال السابق ريشي سوناك 43 في المئة، وفق النتائج التي أعلنها غراهام برادي المسؤول عن تنظيم الاقتراع الداخلي.

ومن المنتظر أن تتولى، بصفتها زعيمة أكبر حزب في مجلس العموم، رئاسة الوزراء حتى الانتخابات العامة التالية، والتي يجب إجراؤها بحلول ديسمبر 2024.

وتراس (47 عاما) هي رابع رئيس للحكومة منذ الاستفتاء على "بريكست"، وثالث سيدة تشغل هذا المنصب بعد مارغريت تاتشر وتيريزا ماي.

المصدر: RT