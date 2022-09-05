بوريل: العقوبات على روسيا تحتاج إلى "صبر استراتيجي"

صرح رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، بأن على الاتحاد الأوروبي التحلي "بالصبر الاستراتيجي" في مسألة تأثير العقوبات ضد روسيا.

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وقال بوريل بهذا الشأن في مؤتمر برلماني حول السياسة الخارجية وقضايا الأمن في براغ: "إن تأثير العقوبات يتزايد... لكن يجب أن نتحلى بالصبر الاستراتيجي، وأن نعي الحاجة إلى مزيد من الوقت (للشعور بعواقب العقوبات) ومواصلة الامتثال للعقوبات".

كما حث مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي نواب دول الاتحاد الأوروبي على "أن يشرحوا لمواطني الاتحاد الأوروبي أهمية العقوبات وثمنها الحتمي بالنسبة للأوروبيين".

عقب بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، صعد الغرب من ضغط العقوبات على روسيا، ما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا، هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.

المصدر: نوفوستي