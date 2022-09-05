بيسكوف: توفير الموارد للاقتصاد الروسي أولوية مطلقة لشركة غازبروم

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الأولوية المطلقة لشركة غازبروم هي تزويد الاقتصاد الروسي بالموارد.

وأضاف بيسكوف ردا على سؤال صحفي حول ما إذا كان من المتوقع حدوث عواقب سلبية على الاقتصاد الروسي في حال انخفاض كميات الإنتاج لشركة غازبروم: "إن الأولوية المطلقة لشركة غازبروم هي تزويد الاقتصاد الروسي بالموارد..وقد تم تأسيس النظام بأكمله بطريقة تلبي احتياجات الاقتصاد الروسي والمستهلكين الروس أولا وقبل كل شيء".

وأشار بيسكوف إلى أنه في المقام الأول تأتي أيضا تلبية احتياجات المرافق الاجتماعية وحاجات المواطنين وقطاع الصناعة.

المصدر: نوفوستي