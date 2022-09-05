لافروف يعلن عن اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز أمن السفارة الروسية في كابل

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه على إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع أمام السفارة الروسية في كابل تم اتخاذ إجراءات وتدابير لتعزيز أمن البعثة الدبلوماسية.

ووقف لافروف دقيقة صمت تكريما لأرواح ضحايا الدبلوماسيين الروسيين اللذين لقيا مصرعهما بالتفجير الذي استهدف بوابة السفارة في كابل.

وقال وزير الخارجية الروسي في مستهل اجتماع مع نظيره الطاجيكستاني سيروج الدين محي الدين: "تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات على الفور لتعزيز حماية محيط السفارة، وتم إشراك قوات إضافية تابعة لسلطات طالبان، كما تم تفعيل قدرات جهاز الاستخبارات ومكافحة التجسس في أفغانستان".

وشدد وزير الخارجية الروسي على ضرورة محاسبة منظمي ومرتكبي العمل الإرهابي.

كذلك أكد مصدر دبلوماسي من السفارة الروسية في كابل لـ RT اتخاذ اجراءات أمنية مشددة بمحيط السفارة، مضيفا أن روسيا تأمل بمحاسة المسؤولين عن التفجير في أقرب وقت.

المصدر: تاس