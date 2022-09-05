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قتيل و9 مفقودين بحادث تحطم طائرة في واشنطن

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قتيل و9 مفقودين بحادث تحطم طائرة في واشنطن
هافيلاند كندا دي أتش سي-3 / أرشيف
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قال خفر السواحل الأمريكي إن شخصا واحدا قتل، فيما تبحث فرق الإنقاذ عن 9 مفقودين بعد تحطم طائرة صغيرة قبالة سواحل ولاية واشنطن في شمال غرب الولايات المتحدة أمس الأحد.

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وحلقت الطائرة المائية من فرايداي هاربر في جزر سان خوان عند الحدود الكندية الأمريكية، إلى مطار تاكوما الدولي في سياتل، عندما تحطمت بالقرب من بوجيت ساوند شمال وجهتها.

وقال خفر السواحل في بيان "تلقى مسؤلو مركز قيادة قطاع خفر السواحل في بوجيت ساوند تقريرا عن تحطم طائرة مائية فيها تسعة أشخاص وطفل واحد".

وأضاف البيان "عثرت فرق الإنقاذ على شخص متوفى في الموقع، وما زال البحث جاريا عن 9 أشخاص في عداد المفقودين"، مضيفا أن سبب الحادث لم يحدد بعد.

وقال موقع "فلايت رادار 24"، وهو موقع متخصص لتتبع الرحلات الجوية، إنه سجل آخر إشارة من طائرة من طراز "هافيلاند كندا دي أتش سي-3 موضوعة في الخدمة منذ 55 عاما، وهي طائرة مروحية ذات محرك واحد في المنطقة عند الساعة 15:05 بالتوقيت المحلي على ارتفاع 30.5 مترا.

المصدر: أ ف ب

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