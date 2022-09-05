أنقرة: إبحار 3 سفن حبوب من موانئ أوكرانيا

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قالت وزارة الدفاع التركية إن 3 سفن جديدة محملة بالحبوب أبحرت اليوم الاثنين من الموانئ الأوكرانية.

وجاء في بيان الوزارة: "3 سفن جديدة محملة بالحبوب أبحرت من الموانئ الأوكرانية.. وإبحار السفن جاء بموجب اتفاق إسطنبول".

وفي 22 يوليوالماضي، شهدت إسطنبول مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

المصدر: الأناضول