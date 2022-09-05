الصين تعارض قرار دول مجموعة السبع بفرض سقف سعري على النفط الروسي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن السلطات الصينية تعارض قرار دول مجموعة السبع بفرض سقف سعري على النفط الروسي وتدعو إلى تعديل موقف الدول الأعضاء في المجموعة.

وشددت في المؤتمر الصحفي على أن "النفط له أهمية كبيرة في ضمان أمن الطاقة العالمي. ونأمل أن تبذل الدول المعنية.. جهودا بناءة وليس العكس"، منوهة بأن النفط هو أحد المواد الخام الرئيسية في السوق الدولية.

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وأضافت ماو نينغ، أنه في ظل الوضع الدولي الراهن، يتعين على دول مجموعة السبع "تعزيز الحوار ودفع المفاوضات قدما".

وكان وزراء المالية في مجموعة السبع وافقوا 2 سبتمبر في برلين بالإجماع على تحديد سقف لأسعار إمدادات النفط والغاز من روسيا، من أجل الحد من دخل الاتحاد الروسي من صادراته.

من جهتها حذرت موسكو من أن الدول التي تنضم إلى هذا القرار لن تتمكن من شراء النفط من روسيا.

المصدر: تاس