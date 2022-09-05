تمرين دفاع صاروخي مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة للحماية من التهديدات الباليستية

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن إجراء إسرائيل والولايات المتحدة تمرين دفاع صاروخي مشترك كامل.

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وأوضح مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قائلا: "قامت منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية (IMoD)، ووكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، وقيادة الدفاع الجوي الإسرائيلي، وقوة الدفاع الجوي والصاروخي الأمريكية، بإجراء تدريب محاكاة مشترك في أواخر يوليو، ركز على حماية إسرائيل من التهديدات الباليستية".

وأشار المكتب إلى أن "مختبر المعركة الإسرائيلي (ITB)، الذي طورته Elisra (شركة تابعة لشركة Elbit Systems)، قادر على محاكاة أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية والأمريكي، وكل ذلك في مساحة مشتركة واحدة، ويمكنه عرض وتسجيل البيانات في الوقت الفعلي التي تساعد في استخلاص المعلومات الشامل للسيناريوهات".

من جهته، قال موشيه باتيل، رئيس "IMDO": "يمثل هذا التمرين خطوة أخرى في تعاوننا المكثف مع قوات الدفاع الجوي والصاروخي الأمريكية".

وأردف: "إن الجمع بين الأنظمة المختلفة يحسن بشكل كبير من استعداد قواتنا لمواجهة التهديدات المتطورة على عدة جبهات في وقت واحد، ومختبر المعركة، الذي تم تطويره في Elbit Systems بواسطة IMDO و MDA على مدار الثلاثين عاما الماضية، يتكيف باستمرار لمواجهة التحديات التي تفرضها الساحة الديناميكية لدينا".

هذا وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس: "العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة تزداد قوة في مواجهة التهديدات والتحديات المتزايدة في المنطقة، من أجل الحفاظ على أمننا واستقرارنا الإقليمي".

وأكمل: "إنني أحيي الاختبار الناجح والتقدم المستمر في قدرات الدفاع الجوي الإسرائيلية..أرحب بالتعاون الجديد بين القيادة المركزية الأمريكية وقوات الجيش الإسرائيلي..إن توحيد القوات، وتبادل المعرفة، وتعزيز الدفاع الجوي في الشرق الأوسط هو رسالة لأعدائنا وشركائنا..نحن أقوياء معا، ونحن على استعداد للوقوف معا في مواجهة أي تحد..من الجو، والبر، والبحر، والساحة الإلكترونية".

During the simulation training exercise that continued the tradition of excellent cooperation between the countries' armed forces, the Israeli forces operated the Arrow, David’s Sling & Iron Dome air defense systems. The American forces operated the Patriot, Aegis & THAAD systems pic.twitter.com/oi0v0cnGWZ — Ministry of Defense (@Israel_MOD) September 5, 2022

المصدر: RT