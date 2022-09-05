وسائل إعلام أفغانية تتحدث عن وقوع ضحايا من موظفي السفارة الروسية في هجوم إرهابي عند بوابتها بكابل

قالت وسائل إعلام أفغانية إن التفجير الانتحاري الذي وقع أمام بوابة السفارة الروسية في كابل أسفر عن سقوط ضحايا بينهم موظفون بالسفارة، فيما لم يصدر تأكيد رسمي بعد.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر أن دبلوماسيا روسيا وموظفا آخر يحرس السفارة أصيبا في التفجير.

وأفادت الوكالة بأن التفجير وقع عندما خرج دبلوماسي روسي من السفارة ليعلن أسماء المواطنين الأفغان الذين تقدموا للحصول على تأشيرة سفر لروسيا.

ووفقا لشهود العيان، لقي أكثر من 20 شخصا حتفهم وأصيب آخرون بجروح.

هذا ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي حول التفجير وما إذا كان قد خلف قتلى من موظفي السفارة الروسية في كابل.

المصدر: نوفوستي