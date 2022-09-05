 
مباشر
عاجل
الخارجية الروسية تعلن مقتل موظفين في سفارتها بكابل إثر هجوم انتحاري

طهران: مزاعم إسرائيل بالهجوم على قوات إيرانية في سوريا غير صحيحة وسندعم دمشق

أخبار العالم

طهران: مزاعم إسرائيل بالهجوم على قوات إيرانية في سوريا غير صحيحة وسندعم دمشق
AP
العلم الإيراني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tqtc

أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "مزاعم إسرائيل حول الهجوم على القوات الإيرانية في سوريا، لا أساس لها من الصحة".

إقرأ المزيد
"هآرتس": القصف الإسرائيلي لمطار حلب سبق هبوط طائرة إيرانية (صور)

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قائلا: "مزاعم الكيان الصهيوني حول الهجوم على القوات الإيرانية في سوريا لا أساس لها من الصحة، وتواجد إيران في سوريا هو تواجد استشاري".

وشدد كنعاني على أن "ممارسات الكيان الصهيوني اللا مشروعة تجاه البنى التحتية في سوريا لا تزال مستمرة بدعم أمريكي، وهي غير شرعية بأكملها"، مؤكدا أنه "طالما تطلب الحكومة السورية مساعدة من إيران، فإنها لن تتواني عنها".

المصدر: "إرنا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا