طهران: مزاعم إسرائيل بالهجوم على قوات إيرانية في سوريا غير صحيحة وسندعم دمشق

أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "مزاعم إسرائيل حول الهجوم على القوات الإيرانية في سوريا، لا أساس لها من الصحة".

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وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قائلا: "مزاعم الكيان الصهيوني حول الهجوم على القوات الإيرانية في سوريا لا أساس لها من الصحة، وتواجد إيران في سوريا هو تواجد استشاري".

وشدد كنعاني على أن "ممارسات الكيان الصهيوني اللا مشروعة تجاه البنى التحتية في سوريا لا تزال مستمرة بدعم أمريكي، وهي غير شرعية بأكملها"، مؤكدا أنه "طالما تطلب الحكومة السورية مساعدة من إيران، فإنها لن تتواني عنها".

المصدر: "إرنا"