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وفد "الطاقة الذرية" يغادر محطة زاباروجيه النووية ويبقي مراقبين اثنين فيها

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وفد
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قالت سلطات زابوروجيه إن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية غادروا محطة الطاقة النووية، مؤكدة بقاء اثنين من المراقبين فيها.

وقال عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف اليوم الاثنين، "غادر أعضاء بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن محطة زابوروجيه النووية، بينما بقي مراقبان فيها".

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وأعلن روغوف، في وقت سابق، أن مهمة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية ستنتهي في 6 سبتمبر، وخططهم التالية غير معروفة.

وزار وفد برئاسة مدير الوكالة رافائيل غروسي محطة الطاقة النووية، الأسبوع الماضي. وسار موظفو المحطة وروساتوم عبر أراضيها وأظهروا المناطق المتضررة من قصف القوات الأوكرانية. 

المصدر: نوفستي

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