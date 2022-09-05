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صحيفة: وفاة صاحب شركة طيران خاصة وعائلته في تحطم طائرة في بحر البلطيق

أخبار العالم

صحيفة: وفاة صاحب شركة طيران خاصة وعائلته في تحطم طائرة في بحر البلطيق
Legion-Media
صورة تعبيرية أرشيفية
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قالت صحيفة دياريو دي إشبيلية إن كارل بيتر غريسيمان، صاحب شركة التاكسي الجوي والطائرات الطبية "Quick Air"، كان على متن الطائرة التي تحطمت في بحر البلطيق مع عائلته.

وبحسب الصحيفة، ، كان على متن الطائرة زوجته وطفلاه وكلابان، وكان غريسمان يقود الطائرة بنفسه.

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وأضافت الصحيفة أن غريسمان يمتلك منزلا في قرية زارا دي لوس أتونيس في مقاطعة قادس الإسبانية واعتاد السفر كثيرا من مطار خيريز المحلي إلى كولونيا، حيث تتمركز شركة "كويك إير".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة بيلد، أن طائرة صغيرة من طراز سيسنا كانت في طريقها من إسبانيا إلى كولونيا تحطمت في بحر البلطيق بالقرب من فنتسبيلز. وبحسب الصحيفة، كان هناك أربعة أشخاص على متن الطائرة.

المصدر: نوفوستي

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