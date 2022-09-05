 
مباشر

مقتل 7 أشخاص جراء زلزال عنيف ضرب جنوب غرب الصين

أخبار العالم

مقتل 7 أشخاص جراء زلزال عنيف ضرب جنوب غرب الصين
إقليم سيتشوان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tqsi

لقى 7 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء زلزال بقوة 6.6 درجة ضرب اليوم الاثنين جنوب غرب الصين.

إقرأ المزيد
زلزال متوسط القوة يضرب منطقة حدودية بين الهند والصين
زلزال متوسط القوة يضرب منطقة حدودية بين الهند والصين

وأظهرت المسوحات الأولية أن عددا من البلدات في مقاطعة سيتشوان تعرضت "لأضرار جسيمة في المساكن بسبب الانهيارات الأرضية الجبلية"، بينما قطعت خطوط الاتصالات السلكية واللاسلكية في بعض المناطق، وفقا لإذاعة CCTV الحكومية.

ويقع مركز الزلزال الذي ضرب عند الساعة 12:52 بالتوقيت المحلي (الساعة 04:52 ت غ) على عمق 10 كيلومترات، على بعد حوالى 200 كيلومتر جنوب غرب مدينة شنغدو الكبيرة وفق المصدر نفسه.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا