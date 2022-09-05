لليوم الثاني على التوالي.. الألمان يتظاهرون ضد سياسة بلادهم تجاه أوكرانيا (فيديو)

تشهد مدينة لوبمين في ألمانيا مظاهرات احتجاجية على توريد الأسلحة لأوكرانيا وعلى رفع العقوبات ضد روسيا في سلسلة احتجاجات تجتاح مدنا ألمانية ضد سياسة البلاد بخصوص الأزمة الأوكرانية.

وطالب سكان لوبمين في مكلنبورغ فوربومرن بإطلاق نورد ستريم 2.

وأمس نظمت مسيرة وسط كولونيا، إذ احتج حوالي 400 مواطن ألماني على توريد الأسلحة لأوكرانيا والعقوبات ضد روسيا. حسب ما أفادت بذلك محطة إذاعية WDR.

وقالت وسائل الإعلام: "دعا المشاركون في المسيرة بالقرب من كاتدرائية كولونيا إلى رفع العقوبات المفروضة على موسكو، وطالبوا أيضا بتشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 ووقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا".

المصدر: RT