اختطاف أمريكية في ظروف غامضة

اختفت سيدة أمريكية في ظروف غامضة وهي تمارس رياضة الركض، حيث أعلنت عائلتها أنه تم اختطافها بالقرب من جامعة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية، وفق ما نشرت وسائل إعلام محلية.

وأعلنت عائلة السيدة التي تعمل كمعلمة عن جائزة قدرها 50 ألف دولار، لمن يدلي بمعلومات تساعد السلطات على العثور على الشخص المسؤول عن خطفها.

وجاء في البيان الصادر عن العائلة: "نتطلع إلى عودة إليزا الآمنة ونأمل أن تساعد هذه الجائزة الشرطة في القبض على أولئك الذين ارتكبوا هذه الجريمة".

هذا وقامت إدارة شرطة ممفيس، بتكثيف تحرياتها ونشر دوريات الشرطة، في مكان وقوع الحادثة بحثا عن أي أدلة قد تشير إلى الخاطف.

المصدر: صحيفة الخليج الإماراتية