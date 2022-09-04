خبراء يحذرون من توقف مصادم الهادرونات الأوروبي الكبير عن العمل

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن خبراء في منظمة الأبحاث النووية الأوروبية أن المنظمة تدرس احتمالية توقيف مسارع الهادرونات الكبير عن العمل بسبب أزمة الطاقة العالمية.

وقال سيرغي كلوديت: إن المنظمة وضعت خطة للإيقاف التدريجي لبعض مسرعات الجسيمات لتفادي التوقف المفاجئ لعمل المصادم الكبير الذي قد ينتج عنه إلحاق ضرر بمعدات تصل تكلفتها إلى أكثر من 4.4 مليار دولار.

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وأضاف أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تقليل إجمالي استهلاك الطاقة بنسبة 25%.

يقع مصادم الهادرونات على الحدود الفرنسية السويسرية ويعمل منذ العام 2008 ويعتبر الأكبر في أوروبا إذ يبلغ طول الحلقة الكبيرة للمصادم 26659 مترا.

وفقا لوسائل إعلام أوروبية فإنه من المتوقع أن يصل سعر الجملة للكهرباء في فرنسا وألمانيا في عام 2023 إلى مستوى قياسي قد يتجاوز الـ 1000 يورو لكل ميغا واط / ساعة مما يزيد بنسبة 1000 % عن العام السابق.

المصدر: نوفوستي