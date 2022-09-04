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فنلندا تلتحق بالسويد وألمانيا بضخ المليارات لتحقيق الاستقرار داخل سوق الطاقة

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فنلندا تلتحق بالسويد وألمانيا بضخ المليارات لتحقيق الاستقرار داخل سوق الطاقة
Gettyimages.ru
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وافقت حكومة فنلندا على إطلاق حزمة دعم طارئة بقيمة 10 مليارات يورو لمساعدة شركات المرافق التي تأثرت بتقلبات أسواق الطاقة في البلاد.

وقالت رئيسة الوزراء سانا مارين، في مؤتمر صحفي في هلسنكي، اليوم الأحد، إن الدعم يتكون من قروض وضمانات ائتمانية، وسيساعد شركات الطاقة مثل "فورتوم أويجي" لتلبية احتياجات السيولة قصيرة الأجل، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".

تأتي الخطوة الفنلندية في أعقاب قرار اتخذته السويد المجاورة في وقت سابق اليوم الأحد، لتزويد مولدات الكهرباء بما يصل إلى 250 مليار كرون (23.2 مليار دولار) في شكل ضمانات ائتمانية لدرء خطر حدوث أزمة مالية.

وفي الوقت نفسه، وافقت الحكومة الألمانية اليوم الأحد، على خطة بقيمة 65 مليار يورو (65 مليار دولار تقريبا) لتخفيف الضغط عن الأسر في ظل أزمة الطاقة التي دفعت الأسعار للارتفاع.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه أوروبا ارتفاعا كبيرا في تكاليف المعيشة، لا سيما فيما يتعلق بالطاقة، وذلك تزامنا مع تراجع الإمدادات من روسيا وارتفاع أسعارها على المستوى العالمي، ما ينذر بأزمة طاحنة في الشتاء داخل القارة العجوز.

المصدر: سبوتنيك

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