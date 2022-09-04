الكرملين: الأزمة مع أوروبا ستنتهي بانفراج عبر المفاوضات لكن ليس قريبا

أكد السكرتير الصحفي لرئيس روسيا دميتري بيسكوف، أن أي مواجهة تنتهي بانفراج، على طاولة المفاوضات، ولكن الأزمة بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي من غير المرجح أن تنتهي قريبا.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول الانفراج في العلاقات الروسية الأوروبية: "سيحدث لكن ليس قريبا، ستكون لدينا بالفعل خبرة لا تقدر بثمن، وسيكون لدينا العلم لإجراء حوار معهم".

وأكد بيسكوف على بناء الحوار مع الاتحاد الأوروبي مع مراعاة مصالح روسيا، بطريقة لا تتأثر بها المصالح الروسية بأي شكل من الأشكال.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا ستتابع عن كثب قرارات دول الاتحاد الأوروبي بشأن قيود التأشيرات للمواطنين الروس.

المصدر: غازيتا