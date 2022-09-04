"واشنطن بوست": مقترح مجموعة السبع لتقييد أسعار النفط الروسي خطير للغاية

حذرت الصحفية في "واشنطن بوست" كاثرين ريمبل، من أن مقترحات مجموعة السبع لتحديد سقف لأسعار النفط الروسي قد تبدو معقولة على الورق، لكنها في الواقع ستواجه مشاكل خطيرة.

وأكدت ريمبل، في إشارة إلى الأفكار التي طرحها يوم الجمعة، وزراء مالية مجموعة السبع بشأن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي: "هناك أسباب تدعو للتشكيك في أن الأشياء التي تبدو معقولة على الورق ستنجح في الواقع"، وشددت على أنه قد يكون من الصعب مراقبة الوفاء بالالتزامات من هذا النوع.

ولم تستبعد الصحفية، إمكانية لجوء المشترين إلى مدفوعات إضافية ليكونوا في المقدمة في ظل الظروف الحالية للمنافسة على موارد الطاقة.

وتعتقد ريمبل أن بعض الدول يمكن أن تبدأ بشراء النفط بالسعر المسموح به، وفي نفس الوقت تدفع أكثر لأنواع أخرى من المنتجات، مضيفة: "إن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف سيكون رد فعل روسيا".

المصدر: واشنطن بوست